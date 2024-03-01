Survivor'da kim elendi ve dün akşam Survivor'da Begüm mü elendi merak ediliyor. TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Survivor All Star 2024 yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor. Uzun yıllardan beri her sene seyircisine bir başka heyecan yaşatan Survivor'da sular durulmuyor. Survivor'da en son kim elendi? Survivor'da Begüm elendi mi? Survivor dün akşam kim elendi? İşte ayrıntılar…

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Aleyna, haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı seçilememişti. Ancak, Sema ve Pınar arasındaki tartışma nedeniyle acil durum konseyi toplandı ve bu akşam eleme adayları belirlendi. Gizem, haftanın 3. eleme adayı oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını seçti ve haftanın 2. adayı Pınar oldu. 24 Şubat Cumartesi günü kaybedilen dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımdan potaya giden haftanın ilk eleme adayı Begüm oldu.

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

En son kadın elemesi haftasında Sahra'nın yarışmadan kendi isteğiyle elenmesinin ardından düello yapılmamıştı. Bu nedenle de bu hafta 5 kadın yarışmacı arasında eleme oyunu oynandı. Düelloda ilk olarak Aleyna ve Begüm eşleşti. Yarışın sonunda sayıları kazanan Aleyna adaylıktan kurtuldu. Pınar - Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. İlk eşleşmelerin kaybeden Gizem ve Begüm düellolarda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Gizem oldu. Gizem adada kalmaya devam ederken Begüm ise bir önceki kadın elemesinde sona kalan Aysu'yla yarıştı. Begüm ve Aysu arasında yapılan düello oyununun kazananı ise Aysu oldu.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Final yarışını kaybederek Survivor hayallerine veda eden Begüm gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada kalmanın kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Begüm "Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Amatabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor'da deneyimlemek istediğim çok şey vardı. Survivor'u çok seviyorum, burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim hepsine" ifadelerini kullandı.