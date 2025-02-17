Survivor canlı izle! 17 Şubat Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler CANLI olarak yayını takip etmek istiyor. İşte,11 Şubat Salı TV8 Survivor HD izleme linki! Survivor canlı izle! 17 Şubat Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki!
Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izlemek isteyenler Survivor CANLI izle, 17 Şubat PazartesiTV8 Survivor HD izleme linki var mı var mı araştırdı. Survivor canlı izle! 17 Şubat Pazartesi TV8 Survivor CANLI HD izleme linki!
SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.
SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Survivor'u TV8 platformlarından izleyebilirsiniz.