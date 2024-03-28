Survivor 2024 All Star'a yedeklerden dahil olan ve adada kendisini kanıtlayan isimlerden biri olan Aysu Keskin, bu hafta eleme adayları arasında yer alıyor. Sürekli olarak potada bulunan ve henüz elenmeden adadaki macerasını sürdüren Aysu Keskin, bu hafta kaybedilen ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren ilk yarışmacı oldu. Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? işte detaylar...

SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 tarihinde Tekirdağ'da doğmuş, Türk kadın basketbolcu olarak tanınmaktadır. Oyun pozisyonu olarak guard görevini üstlenen Keskin'in boyu 180 cm'dir. 2013 yılında basketbol kariyerine TED Ankara Kolejliler'de başlamıştır. Bugüne kadar TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü ve İzmit Belediye Spor Kulübü gibi çeşitli takımlarda oynamıştır. Ayrıca Survivor 2023 yarışmasına da katılmıştır.