Survivor All Star 2024 29. Bölüm Tanıtımı - 8 Şubat 2024 Bugün Survivor var mı? Survivor fragmanı yayınlandı mı?

Survivor All Star diskalifiye ve yeni yarışmacı haberleriyle gündemden düşmüyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Yayınlanan 29. Bölüm tanıtımında tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.Bugün Survivor var mı? Survivor fragmanı yayınlandı mı?

BU AKŞAM SURVIVOR YAYINLANACAK MI?

Bu akşam Survivor'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 8 Şubat (bu akşam) 20:00'de Survivor yayınlanacaktır.

SURVIVOR 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 29. Bölüm tanıtımı yayınlandı. Seyirciler heyecanla bu akşamki bölümü bekliyor.

SURVIVOR 29. BÖLÜM TANITIMI LİNK!