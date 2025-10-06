Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan kimdir? Bayhan Gürhan kaç yaşında, nereli?

Survivor 2026 yarışmasının kadrosuna katılan Bayhan Gürhan, sosyal medyada ve televizyon izleyicileri arasında şimdiden büyük ilgi odağı oldu. Müzik kariyeriyle tanınan Bayhan, güçlü sesi ve samimi tavırlarıyla biliniyor. Peki, Bayhan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Survivor macerasına nasıl hazırlandı? İşte, hem hayat hikayesi hem de Survivor serüveniyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAYHAN KİMDİR?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Beş yaşında Almanya'ya giderek burada büyümüş ve müzikle tanışma sürecini Almanya'da, kaldığı yetiştirme yurdunda geçirmiştir. Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlamış, ardından müzik kariyerini hızla ilerletmiştir. Bayhan, sadece şarkıcılık değil; oyunculuk, sunuculuk ve radyo tiyatrosu gibi farklı alanlarda da çalışmalar yapmıştır. 2024 yılında seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısı büyük bir başarı elde ederek Spotify global listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Bayhan, müzik kariyerine ek olarak 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer almıştır.

BAYHAN KAÇ YAŞINDA?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

BAYHAN NERELİ?

Bayhan, Adana doğumludur. Çocukluk döneminde Almanya'da yaşasa da kökleri ve doğduğu yer Türkiye'nin güneyindeki Adana şehridir.

BAYHAN'IN KARİYERİ

Bayhan'ın kariyeri müzikle başlamış ve Popstar Türkiye yarışmasındaki başarısıyla hız kazanmıştır. 2004 yılında ilk albümü Hayal Edemiyorum ve 2008'de Kısa Veda albümleriyle müzik dünyasında yerini sağlamlaştırmıştır. Oyunculuk alanında da çeşitli projelerde yer almış; 2012'de Kendimize Doğru dizisinde Ayhan karakterini canlandırmış, 2013'te Benim Yolum belgeselinin sunuculuğunu üstlenmiş, 2014 yılında ise Ankara'nın Dikmen'i dizisinde konuk oyuncu olarak görünmüştür.

TRT İstanbul Kent Radyosu'nda seslendirdiği radyo tiyatrosu karakteri ve 2021'de yayımladığı akustik albümle kariyerini çeşitlendirmiştir. 2021'de rapçi Zen-G ile gerçekleştirdiği düet ve 2024'te seslendirdiği Tiryakinim şarkısıyla müzik listelerinde önemli başarılara imza atmıştır. 2025 yılında "Gassal" dizisinin ikinci sezonunda solist olarak da sahnede yer almıştır.