Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 5 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 5 Nisan Survivor 2024 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Anlat Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DÜN NE OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü düello oynandı. Düello sonunda elenen isim POYRAZ oldu.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI? ANLAT BAKALIM OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor 5 Nisan Anlat bakalım oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR 5 Nisan ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?

Survivor Anlat Bakalım 5 Nisan Cuma ödülü henüz açıklanmadı.