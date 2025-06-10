Survivor All Star 2025'in büyük finali için geri sayım başladı. Finalistlerin performansları ve izleyicilerin oyları, bu sezonun şampiyonunu belirleyecek. Peki, Survivor 2. finalist kim oldu?

SURVIVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında devam eden düello oyunu sonrası ikinci finalist Adem oldu.

SURVIVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk düello oyununu kazanan Batuhan Karacakaya Survivor'ın ilk finalisti oldu.

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