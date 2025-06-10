Survivor 2. finalist kim oldu?

Survivor 2. finalist kim oldu?
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Survivor'da 2. finalistin kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında gerçekleşen çekişmeli mücadele, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Survivor All Star 2025'in büyük finali için geri sayım başladı. Finalistlerin performansları ve izleyicilerin oyları, bu sezonun şampiyonunu belirleyecek. Peki, Survivor 2. finalist kim oldu?

SURVIVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasında devam eden düello oyunu sonrası ikinci finalist Adem oldu.

Survivor 2. finalist kim oldu?

SURVIVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk düello oyununu kazanan Batuhan Karacakaya Survivor'ın ilk finalisti oldu.

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