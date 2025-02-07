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SÜPER LOTO SORGULAMA 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO SORGULAMA 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?
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Süper Loto severler için heyecan dolu anlar sona erdi! 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve kazanan numaralar belli oldu. Çekilişi canlı olarak takip edemeyenler için "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar hangileri?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

6 Şubat 2025 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonrası şans oyunu tutkunları, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol ediyor. Sonuçlara göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenleniyor. Çekilişler Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. İşte 6 Şubat Süper Loto kazanan numaralar ve detaylı sonuçlar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 6 Şubat Süper Loto çekilişi tamamlandı. Sonuçlara göre kazanan numaralar şu şekilde:

5, 11, 32, 34, 43 ve 53.

Şanslı rakamları bilen oyuncular, büyük ikramiye kazanma şansı elde etti.

SÜPER LOTO SORGULAMA 6 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO NASIL SORGULANIR?

Süper Loto bilet sonuçları, Milli Piyango Online ve resmi platformlar üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet sahipleri, bilet numarası ile online sorgulama yaparak kazanç durumlarını öğrenebilirler.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç kez gerçekleştiriliyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişler, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Şans oyunu severler, çekiliş öncesinde bilet satın alarak büyük ödül için yarışıyor.

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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