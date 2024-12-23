SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır?

Süper Loto'nun 22 Aralık tarihli çekilişi büyük bir merakla takip edildi. Şans oyunu tutkunları, kazandıran numaralarla birlikte ikramiye detaylarını öğrenmek istiyor. Süper Loto çekiliş sonucu dün akşam düzenlenen çekilişle belli oldu. Çekilişin ardından, kazanan numaralar ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler araştırılmaya başlandı. Süper Loto sonuçları nerede yayınlanır? ve bilet sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

22 Aralık 2024 Pazar Süper Loto kazandıran numaraları:

10-14-33-44-51-54

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Milli Piyango resmi web sitesi ( www.millipiyangoonline.com ) veya mobil uygulama üzerinden hem kazanan numaralara hem de bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz. Ayrıca çekiliş anını izlemek isteyenler, Milli Piyango'nun YouTube kanalı üzerinden canlı yayın kayıtlarına ulaşabilir.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI