Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Süper Lig yaz transfer sezonu gündemde araştırılırken, ne zaman biteceği de merak konusu oldu. Büyük takımlar başta olmak üzere transfer döneminde ünlü isimleri takımlarına dahil eden kulüpler yeni sezona bomba gibi giriyor. İşte Süper Lig transfer sezonu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 sezonu yaz transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar takımlar transfer çalışmalarını sürdürebilecekler.

2024-2025 ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN?

2024-2025 sezonu ara transfer dönemi, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.