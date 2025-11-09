SÜPER LİG PUAN DURUMU! Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada?

Haberler

Güncelleme:
Süper Lig'deki son gelişmelerle birlikte puan durumu sıralaması da güncellendi. Futbol severler, takımlarının ligdeki yerlerini merak ediyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? İşte, Süper Lig puan durumu hakkında detaylar...

2025–26 sezonunda Süper Lig heyecanı dorukta. Taraftarlar her hafta, "Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne?" sorusunu merakla takip ediyor. Peki, Süper Lig puan durumu sıralamasında son durum ne, hangi takım kaçıncı sırada? Süper Lig güncel puan durumu haberimizde!

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

2025–26 sezonunun başlarında, Türkiye Süper Lig'de zirve yarışı şimdiden heyecanı artırmış durumda. Resmî kanıtlar olmasa da, güncel tabloya mini bir bakış attığımızda; lider konumda yer alan Galatasaray takımı 29 puanla ön planda görünüyor. Ardından Fenerbahçe 25 puanla 2. sırada ve aynı puana sahip Trabzonspor da bu takipte yer alıyor.

SÜPER?LİG PUAN DURUMU SIRALAMASINDA SON DURUM NE?

Ligde oynanan 11 maçın ardından izlenen tablo şu şekilde:

Galatasaray – 29 puan (oyun sayısı 11'den biraz farklı olabilir)

Fenerbahçe – 25 puan (oynadığı 11 maç içinde 7 galibiyet, 4 beraberlik ile namağlup)

Trabzonspor – 25 puan

Göztepe – 22 puan

Samsunspor – 20 puan

Beşiktaş – 20 puan

Gaziantep?FK – 19 puan

Alanyaspor – 15 puan

Konyaspor, Çaykur?Rizespor, Kocaelispor – her biri 14 puan

Başakşehir, Antalyaspor – her biri 13 puan

Gençlerbirliği – 11 puan

Kasımpaşa – 10 puan

Kayserispor – 9 puan

Eyüpspor – 8 puan

Karagümrük – 7 puan

Bu liste, ligin daha geniş tablo verisi ile birebir karşılaştırılamasa da, kaynaklar "Galatasaray lider, Fenerbahçe ikincilik koltuğunda" yönünde tutarlılık gösteriyor.

SÜPER?LİG PUAN DURUMU SIRALAMASINDA HANGİ TAKIM KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe: 25?puanla 2. sırada yer alıyor. Verilen bilgilere göre (11 maçta 7 galibiyet + 4 beraberlik) yenilgi almadan ilerliyor.

Galatasaray: Belirtilen tabloya göre 1. sırada, 29?puanla zirvede.

Trabzonspor da 25 puanla Fenerbahçe'ye eşit puanlı ama ikincilikte Fenerbahçe'nin üzerinde olabileceği belirtiliyor (gol averajı ya da maç fazlası gibi etkenlerle).

Diğer takımlarda da aşağı yukarı sıralama yukarıdaki listeye göre şekillenmiş durumda.

Dilara Yıldız
