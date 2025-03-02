SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig'de puan durumu ne? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puan?

2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda, 26. hafta itibarıyla puan durumu ve takımların sıralamaları merak ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ligdeki konumları ve puanları hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu ne? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaçıncı sırada, kaç puan? İşte detaylar!

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU NE?

26. hafta itibarıyla Galatasaray liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise dördüncü sırada yer alıyor. Takımlar arasındaki puan farkları, ligin ilerleyen haftalarında şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesinin heyecanlı geçeceğini gösteriyor.