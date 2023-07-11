Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru Trendyol oldu. TFF, anlaşmanın imza töreninin yarın yapılacağını açıkladı. Peki, Süper Lig'in ismi Trendyol mu olacak 2023? Süper Lig yeni adı 'Trendyol Süper Lig' mi olacak? Süper Lig'in ismi mi değişti, yeni ismi ne? Ligin yeni isimleri Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig mi olacak? İşte detaylar...

Süper Lig ve 1. Lig'in adı değişti! Trendyol resmen isim sponsoru oldu. Bunun ardından futbol severler, Süper Lig'in ismi Trendyol mu olacak 2023? Süper Lig yeni adı 'Trendyol Süper Lig' mi olacak? Süper Lig'in ismi mi değişti, yeni ismi ne? sorularının cevaplarını merak etti. İşte ayrıntılar...

SÜPER LİG'İN İSMİ DEĞİŞTİ Mİ 2023?

TFF, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için e-ticaret platformu Trendyol ile anlaşma imzalayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ve 1. Lig'in adının önünde artık "Trendyol" ismi de yer alacak.

BAŞKANLAR İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.