SÜPER LİG FİKSTÜR | Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta?

Futbol severler, 2024- 2025 sezonu Süper Lig fikstürünü merak ediyor. Taraftarlar Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Trendyol Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta?

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de 2024- 2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü, 11 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.