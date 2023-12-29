Emre Malok kimdir, Emre Malok Fenerbahçeli mi?

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu. Peki, Emre Malok kimdir? Hakem Emre Malok Fenerbahçeli mi?

EMRE MALOK KİMDİR?

Emre Malok, hakemlik kariyerine 2007-2008 sezonunda adım attı. Bugüne kadar 131 maçta hakemlik görevini üstlenen Malok, kariyeri boyunca hiçbir Süper Lig maçını yönetmedi. Bu sezon ise Süper Lig'deki bazı karşılaşmalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) veya 4. hakem olarak görev aldı.

HAKEM EMRE MALOK FENERBAHÇELİ Mİ?

Galatasaray yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 ayrı konuda şikayetlerini dile getiren bir dilekçe yazdı.

Sarı-kırmızılı yetkililerin geçtiğimiz günlerde TFF'ye ulaştırdığı yazı şöyle...

* Deplasman tribünlerindeki eziyetlere neden ceza verilmiyor?

* Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki VAR hakemi (Mustafa İlker Coşkun) hangi pozisyonları izledi? Yaptırım olacak mı?

* Fenerbahçeli Emre Malok neden derbiye atandı?