Süper Kupa kazanan takımlar hangileri? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç Süper Kupa'sı var?

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar, bu zaferle birlikte 2006 ve 2022'nin ardından bu kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda Victor Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç Süper Kupa'sı var?

SÜPER KUPA KAZANAN TAKIMLAR?

Süper Kupa ya da sponsorluk anlaşmaları gereğince Turkcell Süper Kupa, Türkiye'de yeni sezon başlamadan önce Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu takımların arasında oynanan futbol organizasyonu.

1966 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ismiyle oynanmaya başlanan organizasyon, 1998 yılında ara verilene kadar kesintisiz olarak her yıl düzenlendi. 15 Mayıs 1998 tarihinde son oynanan Galatasaray - Beşiktaş finalinden sonra kaldırıldıktan sonra 2006 yılından itibaren Türkiye Süper Kupası ismiyle tekrar organize edilmeye başlandı. Süper Kupa, yeniden düzenlenmeye başlandıktan sonra ilk olarak 2006 yılında oynandı.

Galatasaray 26 kere mücadele ettiği organizasyonda elde ettiği 17 şampiyonluk ile en başarılı takım konumundadır.

Beşiktaş, bu zaferi 3. kez elde etti. Siyah-beyazlılar, daha önce 2006 ve 2022'de bu kupanın şampiyonluk sevincini yaşamıştı. Ezeli rakibine kaybeden sarı-kırmızılılar ise 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı 7 kez ile en çok kazanan kulüp konumunda. (2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2024). Fenerbahçe 3 kez bu kazandı (2007, 2009, 2014).

Not: 2016 sonrası verilen Süper Kupalar baz alınmıştır. Bu tarihten önce bu kupa farklı format ve isimle uygulanıyordu.