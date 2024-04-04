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Sultanlar Ligi final maçı ne zaman?

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Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi. Sultanlar Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit. Peki, Sultanlar Ligi final maçı ne zaman?

SULTANLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi play-off: Yarı final serisini 2-0 kazanan Fenerbahçe Opet finalde.

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti ve seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit oldu.

Final serisinin ilk maçı, 9 Nisan Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı Dynavit'in ev sahipliğinde oynanacak

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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