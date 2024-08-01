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SUI hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SUI açılımı ne?

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Peki, SUI hangi ülke? SUI açılımı ne?

Her kod bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. Peki, SUI hangi ülke? SUI açılımı ne?

SUI HANGİ ÜLKE?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (UOK) Olimpiyat Oyunları'na katılan ülkelerin kafilelerini ve sporcu gruplarını işaret edebilmek için üç harften oluşan ülke kodları kullanıyor. Her kod ise bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni belirliyor. Geçmiş Oyunlar'da ise belirli ülkeler ve durumlar için de bu tip kodlar kullanıldı; mesela farklı ülkeden oluşturulan sporcu kafileleri veya hiçbir ülkeyi temsil etmeyen atlet grupları gibi. UOK'nın bazı kullandığı kodlar ise standartlaşmış ISO 3166-1alpha-3 kod listesinden çok daha farklı. FIFA, FIBA ya da İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları gibi daha başka uluslararası spor organizasyonları da, katılımcı ülke kafilelerini isimlendirebilmek için aynı kodları kullanıyorlar.

SUI : İsviçre

Osman Demir
Osman Demir
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