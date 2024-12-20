Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru!

Serbest piyasayı takip eden vatandaşlar, dolar, euro ve sterlinin güncel fiyatlarını merak ediyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar?Güncel Sterlin/Pound kuru merak ediliyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL ve Sterlin ne kadar araştırılıyor.Güncel Sterlin/Pound kuru gündeme geliyor. 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar?Güncel Sterlin/Pound kuru! Detaylar haberimizdedir…

STERLİN NE KADAR?

İngiliz Sterlini alış fiyatı 43,8003 TL ve satış fiyatı ise 43,8003 TL oldu.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,1815 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,1915 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 36,5813 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,5922 TL olmuştur.

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