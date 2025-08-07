St Patrick's Athletic Beşiktaş hangi kanalda? St Patrick's Athletic Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı hangi kanalda? St Patrick's Athletic Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, St Patrick's Athletic Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. St Patrick's Athletic Beşiktaş maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek.

ST PATRİCK'S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

St Patrick's Athletic Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.