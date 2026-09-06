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Emekli Ocak Zammı İçin Yeni Rakam: Yüzde 9,04

Emekli Ocak Zammı İçin Yeni Rakam: Yüzde 9,04
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2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı için ilk hesaplar netleşti. OVP'deki enflasyon tahminleri ve gerçekleşen verilere göre Ocak zammı yüzde 9,04 olacak. Bu oranın gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 25 bin 681 liraya yükselecek. Kesin oran, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı için hesap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'la netleşmeye başladı. Programda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi.

Temmuzda yüzde 1,78 ve Ağustosta yüzde 1,84 gerçekleşen enflasyonla emeklilere şu ana kadar yüzde 3,66'lık zam kesinleşti. Kalan 4 aylık veri OVP'deki tahminle birleştiğinde 2026'nın ikinci yarısında toplam enflasyon yüzde 9,04 hesaplanıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9,04 olacak.

Tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya çıkacak. Kesin zam oranı Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık enflasyonuyla netleşecek. Merkez Bankası anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 ile 30,47 arasında; buna göre zam oranı yüzde 8,7 ile 10,8 aralığında olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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