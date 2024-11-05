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Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Sporting Lizbon ile Manchester City arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saat bilgisi merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbol severler tarafından sorgulanıyor.

Sporting Lizbon ile Manchester City arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında, İngiliz futbol devi Manchester City, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihi ve saatine dair detayları merak ediyor. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPORTING LIZBON- MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon- Manchester City karşılaşması 5 Kasım Salı günü saat 23.00'da başlayacak.

Sporting Lizbon- Manchester City Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

SPORTING LIZBON- MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TABİİ NASIL İZLENİR?

Trt Tabii'nin resmi web sitesine gidin. Web sitesinde, platformun nasıl kullanılacağına dair bilgi bulabilirsiniz. TRT Tabii'yi internet üzerinden izlemek için tarayıcınızda Trt Tabii'nin web sitesine gidin ve canlı yayınları takip edin.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Web sitesinde veya uygulamada, e-posta adresi ile üye olmanız gerekebilir. Üyelik formunu doldurarak, gerekli bilgileri girin ve kayıt olun.

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