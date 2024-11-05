Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon ile Manchester City arasında gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan giderek artıyor. Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında, İngiliz futbol devi Manchester City, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihi ve saatine dair detayları merak ediyor. Peki, Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPORTING LIZBON- MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon- Manchester City karşılaşması 5 Kasım Salı günü saat 23.00'da başlayacak.

SPORTING LIZBON- MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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