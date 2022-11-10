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Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçını kim yönetecek?

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Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper lig de 14.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler beli oldu. Haftanın en kritik müsabakası olan Başakşehir-Galatasaray müsabakasının hakemi beli oldu. Futbolseverler Süper Lig'de haftan programını ve müsabakaları yönetecek hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig'de 14.Haftanın hakemleri ve haftanın programı...

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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle

SÜPER LİG'DE 14 .HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELİ OLDU MU?

11 KASIM CUMA

20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 KASIM CUMARTESİ

14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 KASIM PAZAR

14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Galatasaray Başakşehir Gündem Spor Haberler

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