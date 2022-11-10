Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçını kim yönetecek?

Spor Toto Süper lig de 14.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler beli oldu. Haftanın en kritik müsabakası olan Başakşehir-Galatasaray müsabakasının hakemi beli oldu. Futbolseverler Süper Lig'de haftan programını ve müsabakaları yönetecek hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig'de 14.Haftanın hakemleri ve haftanın programı...