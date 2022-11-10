Spor Toto Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu | Galatasaray-Başakşehir maçını kim yönetecek?
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Spor Toto Süper lig de 14.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler beli oldu. Haftanın en kritik müsabakası olan Başakşehir-Galatasaray müsabakasının hakemi beli oldu. Futbolseverler Süper Lig'de haftan programını ve müsabakaları yönetecek hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig'de 14.Haftanın hakemleri ve haftanın programı...
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada haftanın karşılaşmaları ve düdük çalacak hakemler şöyle
SÜPER LİG'DE 14 .HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER BELİ OLDU MU?
11 KASIM CUMA
20.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
20.00 Ankaragücü - Trabzonspor: Mete Kalkavan
12 KASIM CUMARTESİ
14.30 Sivasspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe - Giresunspor: Arda Kardeşler
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 KASIM PAZAR
14.30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Kayserispor - Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 İstanbulspor - Hatayspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Bahattin Şimşek