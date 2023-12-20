Son dakika gelişmesi! "Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı?" Sorusu merak edilirken çalışan emeklilere yönelik belirlenen 5 bin liralık ikramiye ödeme tarihi kesinleşti. Peki, 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? İşte son detaylar…

SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı?

Bu özel ikramiye, 5 milyon çalışan emekliye ulaştırılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa kapsamında onaylanması öngörülen bu özel ikramiye, önümüzdeki hafta içerisinde ayrıntılarıyla birlikte resmiyet kazanacak. Peki, 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? İşte son detaylar…

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 BELLİ OLDU MU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi öngörülen torba yasa ile çalışan emeklilere 5 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak. Habertürk'ün haberine göre, önümüzdeki hafta içinde ikramiye detayları resmiyet kazanacak. Haberde, bankalara gerekli talimatların iletildiği ve ikramiye ödemeleri için hazırlıkların başlatıldığı belirtiliyor. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emeklinin 5 bin TL'lik ikramiyelerini alacağı ifade ediliyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL VERİLECEK Mİ?

Çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL'lik ikramiye ödeme tarihi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan torba yasa kapsamında belirlendi. 28-29 Aralık tarihlerinde, yaklaşık 5 milyon çalışan emekli, bu özel ikramiyelerini alacak.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL KARAR YAYINLANDI MI, ÇIKTI MI?

Çalışan emeklilere yönelik 5,000 TL ikramiye konusunda yeni düzenlemeler yapıldı. Önceden sadece çalışmayan emeklilere verilen ikramiye, yapılan son düzenleme ile çalışan emeklilere de sağlanacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olanlar ve esnaf kesimi önceki düzenlemelerde mağdur olmuştu, ancak bu yeni düzenleme ile tüm emeklilere 5,000 TL ikramiye verilmesi kararlaştırıldı.

Çalışan emeklilere yönelik ikramiye talepleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleri ile dikkate alındı. Genel Kurul öncesinde komisyondan geçen ikramiye düzenlemesi, bütçe kanunu görüşmeleri sırasında değerlendirilecek. Bütçe kanunu süreci yaklaşık 2 hafta sürecek ve herhangi bir kanun teklifi eklenmezse, torba yasa gibi önceki aşamalarda komisyondan geçmiş bir düzenlemenin bütçe kanunu ile birlikte yasalaşması mümkün olabilir.

Bütçe kanunu ile birlikte geçerse, ikramiyelerin ödemesi aralık ayı içinde yapılabilir. Ancak geçmezse, ödemeler ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu durumda, ikramiyeler ocak ayı maaşları ile birlikte ödenmiş olacak.