Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE)

Bütçe görüşmesinde CHP'li vekiller ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında arbede yaşandı. Olayın detayları ve yaşananlar merak ediliyor. Bütçe görüşmesinde neler konuşulduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? Detaylar haberimizde...

BÜTÇE GÖRÜŞMESİNDE NELER YAŞANDI?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri kayyum protestosu ile başladı. Bütçe görüşmesinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede yaşandı.

Bakan Yerlikaya'nın komisyon toplantısının yapılacağı salona ilerlediği sırada, AK Partili isimlerle CHP'li isimler arasında arbede yaşandı. Arbedenin ortasında kalan Bakan Yerlikaya salona güçlükle girerken gerginlik burada da sürdü. Görüşmeye bir süre ara verildi.