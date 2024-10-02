SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte?

2 Ekim 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş, yatırımcılar ve ekonomi analistleri arasında geniş bir merak konusu haline geldi. BIST 100 endeksi, günün açılışında yüzde 0,33 oranında bir azalma ile 9.320,46 puana gerileyerek, yatırımcıların endişelerini artırdı. Bu durumun ardında yatan sebeplerin neler olduğu ve piyasalara olası etkilerinin ne olacağı, dikkatle inceleniyor. Peki, Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte?

SON DAKİKA BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2 Ekim 2024 tarihine yüzde 0,33 düşüşle 9.320,46 puandan başladı. Açılışta, önceki kapanışa göre 30,75 puanlık bir azalma yaşandı.

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri incelendiğinde, yalnızca sigorta endeksi yatay bir seyir izlerken, diğer tüm sektörler kayıplar yaşadı. En fazla gerileme ise yüzde 1,33 ile turizm sektöründe gerçekleşti.

Dün ise Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 değer kaybederek 9.351,22 puandan kapattı. Bu düşüş, yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açarken, piyasalardaki genel olumsuz hava devam ediyor.