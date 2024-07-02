2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Slovenya'yı seri penaltı atışları sonucunda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Portekiz, bu turda Fransa'nın rakibi oldu. Peki, Slovenya- Portekiz maçı kaç kaç bitti? Ronaldo neden ağladı?

SLOVENYA- PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Portekiz, son 8 takım arasına kalmayı başardı.

RONALDO NEDEN AĞLADI?