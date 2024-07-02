Slovenya- Portekiz maçı kaç kaç bitti? Ronaldo neden ağladı?
Slovenya- Portekiz futbol maçının sonucu merak ediliyor. Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya takımları Frankfurt Arena'da karşı karşıya geldi. Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo penaltı kaçırdığı için ağladı. Ronaldo'nun duygusal anlarının sebepleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Slovenya'yı seri penaltı atışları sonucunda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Portekiz, bu turda Fransa'nın rakibi oldu. Peki, Slovenya- Portekiz maçı kaç kaç bitti? Ronaldo neden ağladı?
SLOVENYA- PORTEKİZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Portekiz ile Slovenya kozlarını paylaştı. Frankfurt Arena'da oynanan karşılaşmadan uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Portekiz, son 8 takım arasına kalmayı başardı.
RONALDO NEDEN AĞLADI?
Portekiz, 103. dakikada Diogo Jota'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 105. dakikada Ronaldo'nun penaltı vuruşunu kaleci Jan Oblak çıkardı. Ronaldo, ilk uzatma devresinin sona ermesiyle göz yaşlarını tutamadı. Portekizli yıldıza takım arkadaşları destek oldu.