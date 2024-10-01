Slovan Bratislava Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovan Bratislava Manchester City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Slovan Bratislava Manchester City maçı 3-0'lık Manchester City üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI YAYIN

Slovan Bratislava Manchester City maçını tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Slovan Bratislava Manchester City maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava Manchester City maçı saat 22.00'de başlayacak.

SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Slovan Bratislava Manchester City maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava Manchester City maçı tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA MANCHESTER CİTYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovan Bratislava Manchester City maçı Bratislava'da, Tehelné Stadyumu'nda oynanacak.