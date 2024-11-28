Slavia Prag Fenerbahçe 11'i! Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Slavia Prag Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Slavia Prag ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Slavia Prag Fenerbahçe ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Slavia Prag Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE İLK 11

Slavia Prag Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu:

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE YEDEKLER

Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı yedekleri belli oldu:

İrfan Can E., Ertuğrul, Yusuf, İrfan Can Kahveci, Cengiz, Cenk Tosun, En-Nesyri

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Slavia Prag Fenerbahçe maçını TRT 1'in yanı sıra tabii Spor'dan da izleyebilirsiniz.

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Slavia Prag Fenerbahçe maçı saat 23.00'te başlayacak.