7 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Sivasspor - Konyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Sivasspor - Konyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Konyaspor maçı nereden izlenir?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK Son 16 maçı, 07 Şubat Çarşamba günü saat 14:30'da Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Sivasspor – Konyaspor maçı A Spor kanalı üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. A Spor'u Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz. Maçın keyfini belirtilen kanaldan çıkarabilirsiniz.