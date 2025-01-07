Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Sivasspor Beşiktaş maçı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Sivasspor Beşiktaş maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sivasspor Beşiktaş maçı Sivas'ta, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.