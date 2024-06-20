EURO 2024'te boy gösteren Sırbistan, Hırvatistan ve Arnavutluk maçındaki "Sırpları öldür" tezahüratları nedeniyle turnuvadan çekilme tehdidinde bulundu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, UEFA'dan en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Sırbistan, EURO 2024'ten çekiliyor mu? Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic ne dedi? İşte ayrıntılar...

SIRBİSTAN EURO 2024'TEN ÇEKİLİYOR MU?

Sırbistan, Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maçta taraftarlar arasında yapılan tezahüratlar nedeniyle EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu.

B Grubu'nda oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta taraftarların, "Sırpları öldür" tezahüratları duyuldu. Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, en ağır yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Surbatovic, Sırp devlet televizyonu RTS'ye verdiği demeçte, "Yaşananlar skandaldır ve UEFA'dan, turnuvaya devam etmemek anlamına gelse bile yaptırım uygulamasını isteyeceğiz." dedi.

"CEZA VERMEZSENİZ..."

Sadiku, İngiltere ile oynanan maç sırasında Sırbistan taraftarlarına milliyetçi bir çift el kartal hareketi yapmıştı. Arnavutluk'un ulusal bayrağındaki kartalı taklit eden bu hareket, Sırp milliyetçiler ile Kosova nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan etnik Arnavutlar arasındaki gerilimi tırmandırabilir.

Surbatovic, "UEFA'dan her iki ülkenin federasyonlarını cezalandırmasını talep edeceğiz" diyerek, "Buna katılmak istemiyoruz, ancak UEFA onları cezalandırmazsa, nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz. Münferit vakalar nedeniyle cezalandırıldık ve taraftarlarımız diğerlerinden çok daha iyi davrandı. Bir taraftar ırkçı hakaretler nedeniyle cezalandırıldı ve bunun diğerlerine atfedilmesini istemiyoruz. Biz Sırplar centilmeniz ve açık kalpliyiz, bu yüzden taraftarlara centilmen kalmaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.