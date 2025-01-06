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Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi?

Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi?
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Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Simge Esin kimdir? Barış Alper Simge Esin sevgili mi?

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan Simge Esin'in modellik yaptığı belirtildi. Birbirinden güzel pozlar paylaşan Simge'nin adı sosyal medyada da merak konusu oldu. Peki, Simge Esin kimdir? Barış Alper Simge Esin sevgili mi?

SİMGE ESİN KİMDİR?

Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden 2021'yılında mezun olan Simge Esin, 3 aylık stajyerliğini Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yaptı.

Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi?

The Kingdom İstanbul'da 1 yıl 1 ay marka müdürü olarak çalışan Simge'nin daha sonra modelliğe geçtiği öğrenildi.

İngilizce de konuşan Simge Esin'in birçok markanın modelliğini yaptığı aktarıldı.

Simge Esin kimdir? Barış Alper Yılmaz Simge Esin sevgili mi?

BARIŞ ALPER SİMGE ESİN SEVGİLİ Mİ?

Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisinin ise Simge Esin olduğu iddia edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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