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Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti!

Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti!
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Silivrispor ve Kayserispor arasında oynanan futbol maçının sonucu ve maç özeti merak ediliyor. Maçın detaylarını ve sonucunu haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon eleme turları beş etaptan oluşacak ve hem eleme hem de final aşamaları tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Heyecanın dorukta olduğu bu formatta, takımlar tek bir maçla tur atlama veya elenme mücadelesi veriyor, bu da her karşılaşmayı bir final havasına büründürüyor. Bu aşamada birbirine rakip olan Silivrispor ve Kayserispor, son maçta kozlarını paylaştı. Mücadele, iki takımın da tur atlama amacıyla büyük bir çaba gösterdiği bir maç olarak sporseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Peki, Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti!

SİLİVRİSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Silivrispor - Kayserispor mücadelesi 30 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'da başladı. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maç henüz bitmedi.

Detaylar geliyor...

Silivrispor - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Silivrispor - Kayserispor maç özeti!

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