Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Gizemli ve zarif bir güzellik olarak bilinen siklamen, doğanın renkli paletinde öne çıkan bir bitkidir. Bahçeleri, parkları ve hatta ev içlerini süsleyen bu çiçek, bilim dünyasında "Cyclamen" olarak adlandırılır. Peki, Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır?

SİKLAMEN ADLI BİTKİNİN DİĞER ADI NEDİR?

Siklamen adlı bitkinin diğer adı tavşan kulağı olarak da bilinmektedir. Primulaceae familyasından Cyclamen cinsini oluşturan yaşam alanı orman açıklıkları ve kayalık alanlar olan çok yıllık yumrulu bir bitki türlerini ortak adı.Tavşankulağı, buhurumeryem, Mormilik şeklinde de adlandırılır. Buna göre Siklamen bitkisi tavşan kulağı olarak da isimlendirilmekte olan bir bitkidir. Cyclamen olarak bilinen bu bitki, soğanlı bir yapıya sahip olup, genellikle sonbahar ve kış aylarında çiçeklenir. Farklı türleri ve renkleriyle bahçelerde ve saksılarda görmeye alışık olduğumuz siklamen, aynı zamanda anlamıyla da büyüleyici bir hikayenin başlangıcını temsil eder.