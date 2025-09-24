Sigorta sektörü İstanbul'da düzenlenecek fuarda buluşacak: 'Hedef 50 Milyar Dolar'

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) destekleriyle İstanbul'da düzenlenecek 4. Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi 1 Ekim'de başlıyor.

Türkiye'nin yarınlarını güvence altına alan sigorta sektörü 2025 yılında aktif büyüklüğü 2.9 trilyon liraya ulaşırken, 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de üretilen 838,5 milyar prim hacminin bu yıl daha da yükselmesi hedefleniyor. 28 bine yakın uzmanın omuzlarında yükselen Türk sigortacılığı 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek fuarda tüketiciyle buluşacak.

SİGORTACILARIN GÖZDESİ GENÇLER VE KADINLAR

Sigortacılık Haftası'yla beraber 1 Ekim'de açılacak fuarda Türkiye'nin sigorta devleri bu yıl gençler ve kadınlar için yeni düzenlemeleri duyuracak. Özellikle üniversite ve orta öğretimde sigortacılık ve bankacılık bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin tamamının fuarı 3 gün boyunca ziyaret etmesi sağlanacak. En az 5 bin öğrenci ile beraber 8 bin gencin fuarı ziyaret etmesini beklediklerini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği SAİK Başkanı Levent Korkut sektörün 2030 yılına kadar 50 milyar dolarlık bir potansiyele ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, TOBB SAİK Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz, Arass Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Özdemir katıldı. Toplantıda söz alan TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, İstanbul'da düzenlenecek olan fuarın sektörün tüm paydaşlarını buluşturması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği SAİK Başkanı Levent Korkut fuarın Wow Hotel İstanbul'da düzenleneceğini belirterek "2025 yılında 1 trilyon liranın üzerinde bir hacim oluşmasını bekliyoruz. 2030 yılı sonunda sektörün toplam hacminin 50 milyar dolarına ulaşacağız. Bu yıl üniversite ve liselerin sigortacılık bölümlerinde okuyan binlerce öğrenciyi fuarda ağırlayacağız. 14. Sigorta Haftası'nın temasına uygun olarak fuar boyunca vatandaşlarımızı bilgilendiren etkinlikler de düzenleyeceğiz" dedi.

Sadece İstanbul'da bulunan 5 binden fazla sigorta şirketi ve acente ile birlikte tüm illerden şirket yöneticisi ve temsilcilerinin yer alacağı fuara katılım ücretsiz olacak.