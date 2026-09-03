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EYT Sonrası Emeklilik Yaşı Eşitsizliği Tepkisi

EYT Sonrası Emeklilik Yaşı Eşitsizliği Tepkisi
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SGK Uzmanı İsmail Sevinç, EYT yasasının ardından bazı çalışanların 38-40 yaşında emekli olabildiğini, aynı işyerinde çalışanlar arasında 17-20 yıla varan emeklilik yaşı farkı oluştuğunu belirterek, bu durumun çalışma barışını bozduğunu ve kademelendirme ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, EYT yasasının ardından ortaya çıkan emeklilik yaşı eşitsizliğini Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Sevinç, aynı iş yerinde çalışanlar arasında 17 ila 20 yıla varan yaş farkının hiçbir medeni ülkede görülmediğini belirterek, bunun çalışma barışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Sevinç, EYT düzenlemesinin bir hakkın iadesi olduğunu ancak yaş şartının kaldırılmasıyla bazı kişilerin 38-40 yaşında emekli olabildiğini ifade etti. Örnek olarak bir hafta arayla işe giren iki kadından birinin 38 yaşında emekli olduğunu, diğerinin ise 58 yaşını beklemesi gerektiğini belirterek, bu durumun çalışanlarda sisteme küskünlük yarattığını dile getirdi.

Sevinç, bu farkın kademelendirme sistemiyle giderilmesi gerektiğini ve talebin haklı olduğunu ancak zamanlama konusunda emin olmadığını söyledi. "Bunu artık yapın, kanunu çıkarın" diyecek tepeden bir iradenin gerektiğini, EYT'nin de 10 yıldan fazla konuşulduktan sonra çözülebildiğini hatırlattı. Sevinç, bu konuda kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini ancak bunun zaman alabileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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