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SGK Uzmanı Erdursun: Seçim Dönemi Emekli Maaşları İçin Fırsat, 2027'de Kademeli Emeklilik Beklentisi

SGK Uzmanı Erdursun: Seçim Dönemi Emekli Maaşları İçin Fırsat, 2027'de Kademeli Emeklilik Beklentisi
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim dönemlerinin emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemeler için fırsat sunduğunu belirterek, 2027 yılında kademeli emeklilik beklentisini açıkladı. Temmuz ayındaki maaş artışının ardından altı aylık enflasyon verilerine göre yeni adımlar atılabileceğini ifade etti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşları ve kademeli emeklilik konularında değerlendirmelerde bulundu. Seçim dönemlerinin emekli aylıklarına yönelik yeni düzenlemelerin gündeme gelmesi için bir fırsat sunduğunu ifade etti. 2027 yılı için kademeli emeklilik beklentilerini de açıkladı.

Erdursun, seçim dönemlerinde siyasetin emekli maaşları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekerek, bu süreçte emekli aylıklarına yönelik yeni artış veya iyileştirme adımlarının gündeme gelebileceğini öne sürdü. Temmuz ayında yapılan emekli maaşı artışının ardından altı aylık enflasyon verilerinin dikkate alındığını belirten Erdursun, yeni adımların atılmasını beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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