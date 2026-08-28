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SGK Borçları İçin Yeni Düzenleme: Tecil Süresi 72 Aya Çıktı

SGK Borçları İçin Yeni Düzenleme: Tecil Süresi 72 Aya Çıktı
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SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyenler için önemli bir fırsat doğdu. 31 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacak yeni düzenlemeyle azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Ayrıca, belirli şartları sağlayan borçlular teminat ve tecil faizi açısından da avantajlardan yararlanabilecek.

SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen işveren ve sigortalılar için 31 Ağustos 2026 tarihi önem taşıyor. Yeni düzenlemeyle SGK alacaklarında azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı.

Belirli şartları karşılayan borçlular için teminat ve tecil faizi açısından da avantajlar sağlandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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