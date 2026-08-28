SGK Borçları İçin Yeni Düzenleme: Tecil Süresi 72 Aya Çıktı

SGK borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen işveren ve sigortalılar için 31 Ağustos 2026 tarihi önem taşıyor. Yeni düzenlemeyle SGK alacaklarında azami tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı.

Belirli şartları karşılayan borçlular için teminat ve tecil faizi açısından da avantajlar sağlandı.

Kaynak: Haber Merkezi