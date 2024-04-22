Avusturya'da 'kara para aklama' ve 'dolandırıcılık' gibi suçlardan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, iadesi yapıldıktan sonra ABD'de tahliye edildi. Gazeteci Sevgi Akarçeşme, Korkmaz'ı New Jersey'deki bir Türk mahallesinde bulunan bir baklavacıda buldu. Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz cezaevinden çıktı mı?

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

Avusturya'da 'kara para aklama, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik' gibi suçlardan tutuklandıktan sonra ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz, geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra rutin yaşantısına devam eden Sezgin Baran Korkmaz, son olarak New Jersey'de Türk mahallesinde baklavacıdan çıkarken görüntülendi.

SEZGİN BARAN KORKMAZ CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Gazeteci Sevgi Akarçeşme tarafından paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan fotoğrafın altına "Ayakkabı boyayarak zengin olmuştu bu arkadaş", "Haram paraları yemekle meşgul", "Haber gazetecinin ayağına gelmiş", "Adam Amerika'yı dolandırdı, Amerika'da gününü gün ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.