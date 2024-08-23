Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla Villarrealmaçı hangi kanalda? Sevilla Villarrealmaçına saatler kaldı. Maç öncesi Sevilla Villarrealmaçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sevilla Villarrealmaçını hangi kanal veriyor? İşte Sevilla Villarrealmaçı yayın bilgisi haberimizde!

SEVİLLA VİLLARREALMAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Villarreal arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, S Sport kanalından canlı maç izlenebilecek.

SEVİLLA VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Villarreal Maçı, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak. Sevilla-Villarreal Maçı, saat 22:30 başlayacak.

SEVİLLA VİLLARREALMAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Sevilla Villarrealmaçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

SEVİLLA VİLLARREALMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sevilla Villarrealmaçı,Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.