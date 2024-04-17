Servet Yardımcı, Türkiye'nin UEFA Yönetim Kurulu'nda temsil eden önemli isimlerden biridir ve uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Son dönemde TFF Başkanlığı için adaylığını koyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. SERVET YARDIMCI KİMDİR? Servet Yardımcı hangi takımlı? İşte ayrıntılar...

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Servet Yardımcı, ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.