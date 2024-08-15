Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor?

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara vererek ekrana geçti. Yalçın'ın sözleşmesinde, teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi bulunuyor. Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorumyapıyor?

SERGEN YALÇIN HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YORUM YAPIYOR?

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, teknik direktörlüğe bir süre ara vererek Ekol TV'ye geçti. Yalçın'ın sözleşmesinde, teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi bulunuyor.

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı. Sergen Yalçın yeniden medyaya atılmaya karar verdi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

Başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde teknik direktörlük teklifi gelmesi halinde ayrılma maddesi de bulunuyor.