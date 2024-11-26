Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu?

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş'ın son dönemde aldığı sonuçlar ve yaşanan teknik direktör tartışmaları, Sergen Yalçın'ın adını yeniden gündeme taşıdı. Siyah-beyazlı taraftarların büyük bir sevgi duyduğu Yalçın ile kulüp yönetiminin temas halinde olduğu iddia ediliyor. ' Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Sergen Yalçın Beşiktaş'a dönecek mi? Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? ve Sergen Yalçın Beşiktaş açıklaması yaptı mı?" sorularının cevabı merak ediliyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Beşiktaş'ın şu anki teknik direktörle olan sözleşmesi devam ediyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir karar alacağı henüz belirsiz. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak, yönetimin bazı isimlerinin Yalçın'ın dönüşüne sıcak baktığı ve bu konuda fikir alışverişinde bulunduğu iddialar arasında. Taraftarların yoğun desteği ise bu süreci hızlandırabilecek bir faktör olabilir.