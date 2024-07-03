Avusturya karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını paylaştı. Serengil'in paylaşımı tepki topladı. Seren Serengil milli formalı köpek paylaşımı nedir?

SEREN SERENGİL MİLLİ FORMALI KÖPEK PAYLAŞIMI NEDİR?

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Büyük coşkunun yaşandığı maç sonu ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

Ancak o paylaşımlardan bir tanesi vardı ki bir türlü anlam verilemedi.

Magazin yorumcusu Seren Serengil, yapay zeka ile milli takım forması giymiş bir stat dolusu köpeğin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Serengil'in paylaşımı kısa sürede tepkilere neden oldu.

İşte o paylaşım: