Serdar Adalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serdar Adalı hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Serdar Adalı hakkında araştırmalar yapılıyor. Serdar Adalı kimdir? Serdar Adalı kaç yaşında, nereli? Serdar Adalı hayatı ve biyografisi!

SERDAR ADALI KİMDİR?

Serdar Adalı, 1964 yılı Adana doğumludur.

İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olan Serdar Adalı, 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding'i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı oldu.

Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.