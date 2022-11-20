Senegal hangi grupta? Dünya Kupası'nda Senegal'in rakipleri kimler? Senegal'in Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Senegal'in grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Senegal hangi grupta? Dünya Kupası'nda Senegal'in rakipleri kimler? Senegal'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Senegal'in Dünya Kupası grubu!