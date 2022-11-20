Senegal hangi grupta? Dünya Kupası'nda Senegal'in rakipleri kimler? Senegal'in Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Senegal'in grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Senegal hangi grupta? Dünya Kupası'nda Senegal'in rakipleri kimler? Senegal'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Senegal'in Dünya Kupası grubu!
Senegal'in Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Senegal'in grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Senegal hangi grupta? Dünya Kupası'nda Senegal'in rakipleri kimler? Senegal'in Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Senegal'in Dünya Kupası grubu haberimizde...
SENEGAL'İN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Senegal'in gruptaki rakipleri Hollanda, Ekvador ve Katar'dır. Senegal 2022 Dünya Kupası'na CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
SENEGAL MİLLİ TAKIM KADROSU
Senegal 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)
Savunma: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olimpiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)
Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Olimpik Marsilya), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustafa Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading)
Forvet: Sadio Mane (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olimpik Marsilya), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United).
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı