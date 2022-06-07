Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler

Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? merak ediyor. Peki, Senden Daha Güzel dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...
Fox TV'nin yeni dizisi Senden Daha Güzel nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Senden Daha Güzel nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekildi? Senden Daha Güzel dizi çekimleri nerede yapıldı? Senden Daha Güzel hangi ülkede çekildi? Senden Daha Güzel çekimleri hangi şehirde yapıldı?
Senden Daha Güzel dizisinin çekimleri İstanbul ve Gaziantep'te yapılıyor. Dizinin çekimlerinin İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ve Gaziantep'te gerçekleştirileceği düşünülüyor.
Efsun Gaziantep'te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin'den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin'in gönderdiği şoför Kaan'la İstanbul'a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun'un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.
Cemre Baysel : 1- : Efsun Armağan
Burak Çelik : 1- : Emir
Ebru Cündübeyoğlu : 1- : Pervin Armağan
Sevinç Erbulak : 1- : Serpil
Cem Kurtoğlu : 1- : Ferdi
Berat Yenilmez : 1- : Kaya
Ozan Kaya Oktu : 1- : Cem
Beril Kolcu : 1- : Burcu
Merve Şen : 1- : Binnur
Bahar Süer : 1- : Canan
Tuğçe Kumral : 1- : Şirin
Gözde Kaya : 1- : Gülden
Yunus Eski : 1- : Sarp
Anıl Çelik : 1- : Mete
Mehmet Cihan Ercan : 1- : Yaşar
Aziz Caner İnan : 1- : Taner
Sena Çakır : 1- : Aslı