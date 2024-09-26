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Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Amsterdam kentindeki Johan Cruijff ArenA'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Maçın 11'leri eli olurken Semihmerak edildi. Peki, Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk oluyor. İlk 11'ler belli oldu. Peki, Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy (d. 15 Ağustos 2005), forvet pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına katıldı ve U-19 Süper Ligi'nde 64 maçta 42 gol attı. Kılıçsoy, 2023'te profesyonel oldu ve 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu. Kılıçsoy, 25 Aralık 2023 ile 13 Ocak 2024 arasındaki dört lig maçında beş gol atarak, Türk futbol tarihinde üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcu oldu.[2] 2023-24 sezonunda attığı 10 gol ile Beşiktaş tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Kılıçsoy, 14 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında Türkiye'yi temsil etti; alt yaş kategorilerinde 29 maça çıktı ve 23 gol attı. Ocak 2024'te Türkiye millî takımına çağrıldı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna seçildi.

SEMİH NEDEN YOK?

Maçta ilk 11'ler belli oldu:

Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Semih yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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