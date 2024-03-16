Sefa Çaylar kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar kaç yaşında, nereli?
Sefa Çaylar kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Anamur Belediye Başkan adayı olan Sefa Çaylar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Sefa Çaylar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sefa Çaylar kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SEFA ÇAYLAR KİMDİR?
Sefa Çaylar, Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Anamur Belediye Başkan adayı Sefa Çaylar ziraat teknikeridir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.